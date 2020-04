Heinz Schaden streitet Forderung der Stadt ab

Knötzl rückt dann das Begehr der Stadt selbst ins strafrechtliche Eck: Die Betreibung einer Forderung in diesem Ausmaß „bei offensichtlicher Uneinbringlichkeit“ stelle „ein fragwürdiges, wenn mit Vorsatz ausgeführt, untreues Verhalten“ dar; also genau jenes Delikt, weswegen der frühere Bürgermeister verurteilt worden ist. Und sie sieht eine politische Motivation: „Die persönliche Befriedigung einzelner Entscheidungsträger, den einstigen politischen Mitbewerber in den finanziellen Ruin zu treiben, ist dabei kein Grund, der die Betreibung legitimieren könnte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der finanzielle Ruin ohnedies bereits eingetreten ist.“