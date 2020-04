Hausbesitzer entriss Einbrecher Taschen mit Beute

Ein unbekannter Einbrecher trieb am Dienstagnachmittag in Kitzbühel sein Unwesen. Nachdem der Täter in ein Wohnhaus eingedrungen war und zwei Taschen mit Schmuck vollgepackt hatte, wurde er bei der Flucht vom Hausbesitzer gestört. Dieser konnte dem Kriminellen zwar die Beute entreißen, aufhalten konnte er ihn aber nicht.