Neue Regeln für Sportstätten ab 1. Mai

Golfer dürfen im Mai aufatmen, denn: „Beim Golfen herrscht keine Maskenpflicht - nur im Clubhaus“, so Roland Hermann, Präsident des Salzburger Golfverbands. Flights sind nur bis zu vier Personen erlaubt, diese müssen nicht zwingend im selben Haushalt wohnen. Was sie müssen, ist gesund sein. Es gilt die Abstandsregel von mindestens einem Meter, wenn möglich zwei. Außerdem wurden die Spielregeln adaptiert: „Es gibt keine Rechen also darf man zum Beispiel im Bunker - ohne Strafpunkte - den Ball besser legen.“, erklärt Hermann.