Niedergelassene Ärzte testen auf Corona-Virus

In Salzburg bieten niedergelassene Ärzte ab sofort Corona-Tests für ihre Patienten an. „Gedacht sind die Covid-19-Abstriche für Menschen, die es aus beruflichen oder behördlichen Gründen brauchen“, hieß es von der Ärztekammer Salzburg - etwa für Monteure, die ins Ausland reisen. „Es geht um den Negativ-Nachweis, also dass jemand SARS-CoV-2 nicht aktiv im Körper trägt.“