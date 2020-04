Geisterauto stürzte über 50-Meter Böschung in Enns

Aus ungeklärten Gründen ist der unbesetzte PKW am Sonntagvormittag ins Rollen geraten. Daraufhin ist der PKW rund 50 Meter an einer anfangs unbekannten Position in die Enns gestürzt. Der Kommandant der Feuerwehr Losenstein wurde kurz vor 9 Uhr telefonisch zum Einsatz alarmiert und führte gemeinsam mit dem Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommandanten die weiteren Alarmierungen durch um nur die nötigsten Einsatzkräfte zu alarmieren.