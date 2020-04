Neue Konzert-Termine für die musikabendeGraz

Da mittlerweile alle Veranstalter ihre Termine in die zweite Jahreshälfte verschieben, ist es gar nicht mehr so leicht, noch freie Tage zu finden. Christian Schmidt ist es aber gelungen, und so lädt er nicht nur - wie ursprünglich geplant - am 5. Oktober und 2. Dezember zu Musikabenden in der Grazer Kammermusiksaal, sondern nun auch am 28. Oktober und 23. Dezember.