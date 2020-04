Wimmer-Buch: Coming-Of-Age in Vorstadthölle

Sommer 1985: „Stevie“ Wimmer und seine Kajal-Clique, gestylt wie die großen Vorbilder von The Cure oder The Human League, wollen endlich sexuelle Erfahrungen machen. Die Schüler ziehen durch die Straßen, hören New Wave, stehlen Schallplatten, hängen am Kiosk herum, wo man den Minderjährigen Bier ausschenkt, und haben nicht nur mit Lehrern und Mädchen ihre Probleme, sondern noch dazu mit einer sich im Münchner Stadtteil Pasing herumtreibenden Schlägertruppe. Mehr Inhalt hat und braucht das Buch nicht.