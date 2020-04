Schwieriger Einsatz der Florianis in Krisenzeiten

Seit Beginn der Corona-Krise sind die Feuerwehren besonders gefordert. Sehr viel Arbeit haben die Florianis aus Neusiedl. Schon am 14. März mussten sie zu einem schweren Unfall auf der A 4, an dem vier Lkw beteiligt waren. In den nachfolgenden sechs Wochen kamen noch etliche große Einsätze wie ein Schilfdachbrand im Seepark Weiden und ein Brand in einem Obergeschoß hinzu. Gerettet werden musste sogar eine Katze von einem Baum. „Eine Herausforderung stellen derzeit vor allem die erhöhten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen dar. Abgesehen von zwei getrennten Einsatzbereitschaftsgruppen, sind auch die Reinigungsarbeiten nach den Einsätzen zusätzlich erschwerend“, heißt es.