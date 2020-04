Forscher erklärt, wie Studien zu Corona entstehen

Die Krise hat sichtbar gemacht, wie wichtig, aber auch wie komplex Forschung ist. Das Interesse an ihrem Fachgebiet ist enorm gestiegen.

Die Epidemiologie hat in englischsprachigen Ländern eine viel größere Tradition als bei uns. Ich habe acht Jahre in Cambridge geforscht. Dort arbeiteten an meinem Institut Hunderte Epidemiologen. Das war schon sehr spannend. Aber auch von Innsbruck aus sind wir international gut vernetzt. Um zu verstehen, warum Menschen krank werden oder gesund bleiben, braucht es möglichst viele Daten. Österreich allein ist da oft zu klein. Aber in unseren internationalen Studien haben wir Zugang zu Daten von Hunderttausenden Personen. So wird Forschung sehr aussagekräftig.