„Brauchen Platz“: 4 neue Begegnungszonen für Wien

Finanzielle Unterstützungen in Millionenhöhe

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag gab Ludwig weiters bekannt, dass die Stadt finanzielle Unterstützungen in Millionenhöhe zur Verfügung stellen werde. So werde etwa Kulturschaffenden mit einer weiteren Million Euro unter die Arme gegriffen. Ebenfalls eine Million Euro soll an die Wissenschaft gehen, um die Erforschung des Coronavirus voranzutreiben, außerdem werde Kapital an zahlreiche Unternehmen vergeben. Darüber hinaus würden Eltern „nicht konsumierbare Leistungen in Kindergarten und Hort ersetzt“, so Ludwig.