Nächste Woche zeigt sich wechselhaft, aber warm

Am Donnerstag werden von Westen im Tagesverlauf die Wolken, ausgehend von einer Störung, langsam dichter. Vor allem im Osten und Südosten zeigt sich anfangs aber noch häufig die Sonne. Mit Störungsannäherung muss vor allem im Bergland mit lokalen Regenschauern und auch mit Gewittern gerechnet werden. Während der Abendstunden intensiviert sich schließlich der Regen von Westen deutlich und erreicht dabei auch die Osthälfte des Landes. Der Wind aus südlichen Richtungen weht in den Föhngebieten an der Alpennordseite sowie am Alpenostrand und im Wiener Becken teils lebhaft. Vier bis zehn Grad zeigt das Thermometer in der Früh, elf bis 23 Grad tagsüber, die tiefsten Werte werden im Westen gemessen.