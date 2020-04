„Haben Szenario für Krise gut geübt“

Seit mehreren Wochen herrscht in Österreich Minimalbetrieb. Die großen Geschäfte sind noch bis 1. Mai geschlossen und wo es geht, wird von zu Hause aus gearbeitet. Mit einem „Shutdown“ in dieser Größenordnung hat vermutlich niemand gerechnet. Als die Lage in Italien immer dramatischer wurde, haben manche Betriebe aber schon Vorsorgemaßnahmen getroffen.