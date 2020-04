Solidarität bis nach Australien

Schwierige Zeiten – Regionalliga-Klub Austria Salzburg kennt sie zur Genüge. Aber was tun, wenn dem Fanmagneten just die Fanbasis mangels Spielen in Corona-Zeiten abgeht, finanziell ein großes Loch entsteht? Die bisher angebotenen virtuellen Spiele über den „Fußball-Manager“ gegen St. Johann und Kuchl kamen jedenfalls gut an. 5000 bis 7000 Tickets hat Violett laut Vorstandsmitglied Markus Eichbauer verkauft. Angesichts des bisherigen Schadens von knapp 80.000 Euro, wie Präsident Claus Salzmann zuletzt verkündet hat, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.