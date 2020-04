Juni-Meetings der Diamond League verschoben

Der Event am 11. Juni in Oslo soll als alternatives Meeting und unter den norwegischen Coronavirus-Vorgaben am bisher geplanten Datum in der norwegischen Hauptstadt ausgetragen werden. Anstatt des ursprünglichen Programms soll ein einstündiges Meeting stattfinden. „Das ist eine wirklich positive Nachricht für Sportler und Fans und verspricht, eine weitere großartige Nacht der Leichtathletik im Bislett-Stadion zu werden“, erklärte Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbands. Die Premium-Serie von World Athletics soll nun am 4. Juli in London und am 11. Juli in Monaco fortgesetzt werden. Unverändert auf dem Programm steht auch die EM von 25. bis 30. August in Paris.