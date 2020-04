Risikogruppe soll auch privat eingeschränkt sein

Die Ausnahmeregeln für Personen der Risikogruppe wurden am Mittwoch im Nationalrat eingebracht und sollen nächste Woche beschlossen werden. Die aufgrund ihrer Medikamente identifizierten Personen sollen in der ersten Maiwoche einen Brief der Sozialversicherung bekommen, mit dem sie sich an ihren Arzt wenden können. Dieser kann ein Attest ausstellen, das offenlegt, das die Betroffenen in die Risikogruppe fallen. Dann muss mit dem Dienstgeber geschaut werden, ob die Möglichkeit für Home-Office besteht oder besonderen Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Ist das nicht der Fall, kann die Person entschuldigt daheim bleiben.