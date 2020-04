Krankenkassen teilen Corona-Risikogruppen ein

Die meisten Ansteckungen sind in Österreich passiert

Franz Allerberger von der AGES erklärte die Labortätigkeit seiner Agentur. Bereits am 11. Februar habe man die ersten zwei Corona-Tests durchgeführt. Beim Großteil der Infektionen in Österreich handle es sich auch um Infektionen, die in Österreich passiert seien. „Der Großteil steckt sich bei uns in Österreich an“, so Allerberger.