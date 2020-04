Tollpatschigkeit wurde Dieb (28) zum Verhängnis

Zu tollpatschig hat sich ein 28 Jahre alter Verdächtiger bei seinem Beutezug im Vorarlberger Dornbirn angestellt. Nachdem er offenbar schon stundenlang in einem Wohnhaus ausgeharrt hatte, um des Nächtens ungestört auf die Suche nach Diebesgut zu gehen, entglitt ihm das Objekt seiner Begierde - eine Bohrmaschine - just in dem Moment, als er sich davonstehlen wollte …