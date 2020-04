Gefundene Bombe sorgte für Alarm in Villach

Eine Fliegerbombe sorgte am Donnerstag für einen groß angelegten Polizeieinsatz nördlich des Hauptbahnhofes in Villach. Das Gebiet wurde in einem Umkreis von etwa 400 Metern abgeriegelt und etwa 50 Bewohner der umliegenden Häuser evakuiert. Kurz nach Mittag konnte das Kriegsrelikt entschärft werden.