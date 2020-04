Weltärztepräsident: „Schals sind lächerlich“

Deutschlandweite Maskenpflicht ab nächster Woche

Ab Montag ist in Deutschland das Tragen von Atemschutzmasken in Teilen der Öffentlichkeit Pflicht. Am Mittwoch hatten auch die Bundesländer Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland entsprechende Regelungen angekündigt. Die übrigen zehn Länder hatten schon zuvor solche Regelungen beschlossen oder verkündet.