Snowboardunfall bei Lofer: Bergrettung barg Leiche

Der Pinzgauer (42) war am Mittwoch in den Leoganger Steinbergen vom „Hochzint“ im Gemeindegebiet von Weißbach bei Lofer mit seinem Snowboard in Richtung „Niedergrub“ unterwegs. Doch seine Freunde warteten vergeblich auf den 42-Jährigen. Nachdem der Alpinist weiterhin nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien und auch am Mobiltelefon nicht erreichbar war, benachrichtigte ein Freund des Pinzgauers um 17 Uhr die Polizei.