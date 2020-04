Flurbrand brachte Feuerwehrleute zum Schwitzen

Am 22.04.2020 um 18.46 Uhr wurden die Kammeraden der FF Haslach per Sirene allarmiert. Einsatzstichwort: „Brand, Baum, Flur, Böschung“. Umgehend rückten die Kameraden der „Einsatzgruppe 1“ zum Einsatzort aus. Die Männer der „Einsatzgruppe 2“ stellten am Parkplatz die Einsatzreserve, da wir ja aufgrund der Corona-Situation eine Durchmischung der zwei Einsatzgruppen verhindern wollen.