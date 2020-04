Regionale Museen und Veranstalter gehen ins Netz

Auch wenn viele Menschen im Moment andere Sorgen haben, bleibt die Nachfrage nach Kunst und Kultur groß. Darauf reagiert man nicht nur in den Städten, sondern auch in den steirischen Regionen mit vielen kreativen Lösungen. Das Kunstfenster in Gnas zeigt ebenso Neues wie das Feuerwehrmuseum in Groß-St. Florian.