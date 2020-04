Polen kämpft gegen Waldbrand in Nationalpark

Einsatzkräfte in Polen kämpfen gegen einen Waldbrand im größten Nationalpark des Landes. Das am Sonntag ausgebrochene Feuer im Biebrza-Nationalpark habe mittlerweile eine geschätzte Fläche von rund 4000 Hektar erfasst, so der Direktor des Parks. An den Löscharbeiten seien Feuerwehr, Beschäftigte des Nationalparks, Soldaten und Freiwillige beteiligt. Im Park leben etwa Elche und seltene Vogeltierarten.