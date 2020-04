„Mir kommt vor, als wären alle ganz weit weg“

Laura Harrer spürt die Ausgangsbeschränkungen gleich doppelt. Die 28-jährige Vöcklabruckerin sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl, wohnt in einer von Assista betreuten Jugendwohngemeinschaft. Im Rahmen einer integrativen Beschäftigung hilft sie im Seniorenheim in Timelkam bei der Alltagsgestaltung. Das war vor Corona. „Über Nacht durfte ich nicht mehr kommen“, erinnert sie sich. Nun ist sie viel in der Wohngruppe.