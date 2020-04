Mit dem Ausschlagen der Zähne bedroht

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr hat ein serbisch stämmiger Italiener (22) einem Serben (48) am Salzburger Hauptbahnhof mit dem Ausschlagen der Zähne gedroht, falls dieser seine Lebensgefährtin (20) nicht in Ruhe lasse. Vorausgegangen war ein Streit über die Fahrweise der 20-Jährigen.