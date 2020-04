Nur einer von drei Angeklagten ist geständig

„Geld her!“ Diese Worte schrie laut Anklage ein 17-Jähriger nachdem er am 28. November mit Sturmhaube und Schreckschusspistole ein Lebensmittelgeschäft in Thalgau stürmte. Ein Komplize (20) soll das Geschäft zuvor ausgespäht, ein weiterer das Fluchtauto gelenkt haben. Als der Räuber Geld verlangte, weigerte sich der Ladenbesitzer dem nachzugeben. Eine weitere Angestellte drohte, sofort die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete der 17-Jährige aus dem Lokal, fuhr mit seinen beiden Komplizen davon. Kurz bevor das Trio in eine Polizei-Kontrolle tappte, entledigte es sich der Schreckschusspistole. Die Beamten fanden aber die Sturmhauben.