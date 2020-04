Chatprotokolle bringen Ex-FPÖ-Spitze unter Druck

Hofer-Sprecher: „Nicht eingebunden“

Die Betroffenen äußerten sich bis dato nicht zu den Texten. Lediglich aus dem Büro von Straches Nachfolger an der FPÖ-Spitze, Norbert Hofer, hieß es dazu am Dienstag: „Wie ersichtlich ist, war der damalige Infrastrukturminister Norbert Hofer in diese Nachrichten nicht eingebunden. Frau Kappel hat sich um keinen Vorstands- oder Geschäftsführungsposten in einem Unternehmen beworben, das in der Verantwortung des damaligen BMVIT (nunmehr BMK) steht. Frau Kappel wurde von Hofer auch in keinen Aufsichtsrat der dem BMVIT zugeordneten Unternehmen entsendet. Die Verantwortung für die ÖBIB und den Firmen, an denen die ÖBIB Anteile hält, lag nicht im Einflussbereich von Hofer.“