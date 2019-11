Ex-EU-Mandatarin lieferte 55.000 Euro an FPÖ-Klub

Rund um die FPÖ gibt es einen neuen Verdacht um mysteriöse Geldflüsse. Ex-EU-Mandatarin Barbara Kappel will eigenen Angaben zufolge Ende 2018 in drei Tranchen insgesamt 55.000 Euro Bargeld von einem bulgarischen Unternehmer übernommen und in den FPÖ-Parlamentsklub gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Freiheitliche Partei gibt an, dass keine Spende im Klub eingegangen sei.