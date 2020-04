Mit gestohlenem Bike in Polizeikontrolle gefahren

Am Freitag, den 17. April, wurden gegen Mitternacht von einem Angather Wohnhaus ein so genanntes „Poketbike“ und ein Leichtmotorrad gestohlen. Beide Fahrzeuge waren nicht zum Verkehr zugelassen. Das „Poketbike“ fand der Besitzer einen Tag später in einem nahen Waldstück, doch das Leichtmotorrad blieb verschwunden.