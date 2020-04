Eigenes Covid-Spital für Extremfall im Hinterkopf

In einer Woche so viele Masken wie in einem Jahr

Auch wenn die Spitäler in Richtung Normalität gehen, bleiben die Schleusen an den Eingängen sowie die Besuchsbeschränkungen aufrecht. Eingriffe in der Tagesklinik wird es (noch) nicht geben. Dafür soll der coronabedingte Digitalisierungsschub genutzt werden, um in der Medizin – Stichwort Telemedizin – neue Wege zu gehen. Diese braucht man auch bei der Beschaffung von Schutzausrüstung: Derzeit ist der Verbrauch an FFP3-Masken in einer Woche so hoch wie im ganzen vergangenen Jahr.