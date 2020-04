Auflösung ist noch nicht vom Tisch

Der Auftrag an die Stadtverwaltung wurde aber nie umgesetzt. „Der Bürgermeister ließ eine Diskussion darüber gar nicht erst zu“, ärgert sich BL-Klubobfrau Ingeborg Haller. Vorige Woche wurde im Planungsausschuss der Kreisverkehr fixiert - die Finanzierung ist noch offen. „Die Auflösung des ganzen Parkplatzes kann eine Bedingung sein“, wittert Haller eine Chance. Wie sie die Verluste des Roten Kreuzes finanzieren will? „Das ist eine Frage des politischen Willens. Wenn ich den Platz autofrei haben will, muss ich das Geld aus dem Budget nehmen.“ Zuerst müssen aber die Zahlen auf den Tisch. Anfang Mai wird im Zuge der Corona-Budgetklausur auch die Finanzierung des Kreisverkehrs behandelt.