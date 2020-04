Soziale Dimension: Warum die Schule jetzt so fehlt

Regierung will gestaffelten Unterrichtsstart

Die Regierung hat vor, den Unterricht an den Schulen zu staffeln, um überfüllte Eingangsbereiche, Gänge und Klassenzimmer zu vermeiden. Die Ersten, die in die Geisterschulen zurückkehren dürfen, sind die Maturanten. Dann sollen Viertklässler in Volksschule und Unterstufe folgen. Vieles ist aber noch in der Schwebe. Wie beispielsweise, ob sich die unteren Schulstufen am Vormittag und die oberen am Nachmittag einfinden sollen. Aber auch, ob und wie die einzelnen Klassen geteilt werden.