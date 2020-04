Bauschutt ins Grüne gekippt

Eigentlich haben die Abfallsammelstellen im Bezirk seit einer Woche wieder geöffnet. So mancher will sich die krisenbedingten leeren Straßen wohl aber zunutze machen, um seinen Müll einfach so in der Natur zu „entsorgen“. In Retz gab es zuletzt gleich zwei solcher Fälle. „Um so viel Bauschutt abzuladen, muss der Täter mit einem Lkw oder einem großen Anhänger vorgefahren sein“, sagt Vizebürgermeister Stefan Lang. Auch die Polizei hat mittlerweile Ermittlungen aufgenommen – sachdienliche Hinweise werden bei der Gemeinde entgegengenommen. Auch in einem weiteren Fall: Hier wurde Rest- und Sperrmüll einfach in den Wald gekippt. „So geht das nicht!“, urteilte die Gemeinde im Internet und sucht den Schuldigen.