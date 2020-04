In Tirol bisher über 12 Millionen Euro ausbezahlt

Am Montag startet Phase 2

Mit der Auszahlung der über 12 Millionen Euro endete am Freitag die Phase 1 des Härtefallfonds. Am Montag startet um 12 Uhr die zweite Phase. In dieser können sowohl erstmalige als auch erneute Anträge für eine finanzielle Hilfeleistung rückwirkend mit 15. März und für die Dauer von drei Monaten gestellt werden. Die maximale Auszahlungssumme beträgt 6000 Euro und wird automatisch berechnet.