Gedenken an Befreiung von Konzentrationslagern

In Deutschland ist am Sonntag der Befreiung der Konzentrationslager Bergen-Belsen, Sachsenhausen und Ravensbrück vor 75 Jahren gedacht worden. „Bergen-Belsen ist und bleibt eine offene Wunde unserer Geschichte“, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil bei einer Kranzniederlegung. „Wir gedenken in tiefer Trauer und in tiefer Scham der Opfer.“