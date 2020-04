Regen verabschiedet sich und macht Sonne Platz

Im Westen sowie von Osttirol über die Steiermark und Kärnten ostwärts muss man sich am Montag noch etwas gedulden. Dominieren zunächst noch dichte Wolken den Himmel, die auch Niederschlag im Gepäck haben, steigt am Nachmittag die Chance auf Sonnenschein. Im Norden und Osten hingegen zeigt sich die Sonne oft schon am Morgen. Nach null bis zehn Grad in der Früh werden bis zum Nachmittag neun bis 21 Grad erreicht, am wärmsten ist es in den westlichen Landesteilen.