Grubinger: Vorteile in Zeiten des Virus

„Jetzt lassen Sie den Mann doch mal in Ruhe.“ In den deutschen Wendejahren amtiert der erste und zugleich letzte demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière. Seine Aufgabe: Sein Amt, seine Regierung und auch sein Land abzuschaffen. Der deutsche Wiedervereinigungsvertrag sah das so vor. Das Zitat anfangs stammt von de Maizières Pressesprecherin, die damals das Zepter in de Maizières Presseabteilung schwang und recht resolut mit den örtlichen Medienvertretern umging, zugleich in den Interviews etwas Sympathisch-Schelmisches in ihren Gesichtszügen hatte: Angela Merkel.