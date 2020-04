Österreicher sind wieder deutlich mehr unterwegs

Nach Ostern deutlich mehr Menschen unterwegs

Zudem zeigt sich, dass der Anteil der Personen, die sich pro Tag nicht weiter als 500 Meter bewegen, verändert hat: Ihr Anteil ging um die Verhängung der Ausgangseinschränkungen am 15. März von rund 45 Prozent auf ungefähr 65 Prozent stark hinauf. Vor allem bis Anfang April „haben sich also viel mehr Leute als sonst auf kurze Strecken beschränkt oder sind ganz zu Hause geblieben“, so CSH-Wissenschaftler Tobias Reisch. Die ersten Tage nach Ostern brachten aber eine deutliche Abnahme, denn am Donnerstag war diese Gruppe auf lediglich noch rund die Hälfte der Bevölkerung geschrumpft.