Trauer in Pfarrkirchen um zweifachen Großvater

Es war ein fatales Zusammentreffen am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr auf der Schaunbergerstraße in Waldkirchen/W. Als Karl J. (57) mit seinem Motorrad gerade zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos ansetzte, bog dessen 66-jährige Lenkerin aus Wesenufer nach links in eine Hauszufahrt ein. Die Folge war eine seitliche Kollision, bei der J. von der Fahrbahn abkam und gegen einen aufgestellten Stein prallte. Der zweifache Vater und Großvater dürfte sofort tot gewesen sein, die Reanimationsversuche des Notarztes blieben erfolglos.