Sicherungsseil riss ab: Frau stürzte in Schacht

Eigentlich hatte die rüstige Rentnerin an alles gedacht. Um auf einem steilen Abhang in ihrem Garten Brennnessel pflücken zu können, sicherte sich die 78-Jährige mit einem Seil. Sie band ein Ende um einen Baum, eines um ihren Körper. Doch ihr Plan ging nicht auf: Das Seil riss – und die Pensionistin stürzte den Abhang hinab. Dabei landete sie in einem Schacht zwischen Garten und Haus, aus dem sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Eine Nachbarin hörte die Hilfeschreie und schlug Alarm. Feuerwehr und Rettung bargen die Verletzte – Spital!