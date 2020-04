Kate: Nach Home-Schooling-Lüge schlechtes Gewissen

Prinz William und Herzogin Kate erleben die Belastungen des Heimunterrichts offenbar unterschiedlich. Während der Prinz in dem Gespräch erklärte, es wäre „spaßig“, erklärte die Herzogin, es sei eine „Herausforderung“. „Die Kinder haben so viel Ausdauer. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum.“ Am Ende des Tages hätte man unglaublich viele Dinge gemacht. „So etwas wie ein Zelt aufbauen, das Zelt wieder abbauen. Kochen, backen. So kommt man ans Ende des Tages.“