Brasiliens Präsident feuert Gesundheitsminister

„Das Leben hat keinen Preis“

Als Nachfolger wurde der Onkologe Nelson Teich ernannt. Dieser kündigte bereits an, keine „abrupte Entscheidung“ hinsichtlich einer Lockerung der Corona-Beschränkungen zu treffen. Bolsonaro dagegen will die Wirtschaft rasch wieder hochfahren: „Das Leben hat keinen Preis. Aber die Wirtschaft muss wieder zum Normalbetrieb zurückkehren, um die Beschäftigung zu sichern. Nicht so schnell wie möglich, aber wir müssen nun über Lockerungen nachdenken.“