Feuerwehr-Trompeter hält in Quito die Moral hoch

Hierzulande schallt am Abend vielerorts Rainhard Fendrichs heimliche Bundeshymne „I am from Austria“ von den Balkonen. In Quito, der Hauptstadt von Ecuador, fordern Trompetenklänge zum Durchhalten in der Corona-Krise auf. Die hiesige Feuerwehr hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Floriani-Musikus wird in einem Einsatzwagen mit Blaulicht in eine Wohnsiedlung chauffiert, wo er auf einer 20 Meter hohen Drehleiter furchtlos sein Können zum Besten gibt. Signaltöne einmal anders - den Anwohnern gefällt's! Für die Darbietung in wahrhaft luftiger Höhe - Quito selbst liegt auf 2850 Meter Höhe - gibt's dankbaren Applaus. Im Anschluss wird noch ein wenig geplaudert.