Balkonkonzerte in Wien: „Ruhe! So sche is des net“

Nach Italien und Spanien hat das Coronavirus am Sonntagabend auch Österreich seine ersten Balkonkonzerte beschert. Musiker hatten über soziale Medien für 18 Uhr zu einem „Flashmob-Gig“ aufgerufen. Stilistisch war die Bandbreite dabei groß - vom Cembalo bis zu „I am from Austria“, von der „Ode an die Freude“ bis zu John Lennons Friedenshymne „Imagine“ und einem Kurzkonzert am Spielzeug-Xylophon. Es wäre aber nicht Wien, wäre nicht auch von erzürnten Nachbarn zu lesen. „Ruhe! So sche is des net“, ist eine Frau auf einem Video zu hören, als Operngesang aus einem Fenster schallt.