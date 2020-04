Scharfe SPÖ-Angriffe auf Platter & Co. im Landtag

Diese habe sich am „Tirol-Bashing“ beteiligt und „Nestbeschmutzung“ betrieben, indem sie in einem Interview mit der deutschen Nachrichtenagentur dpa ein Umdenken in Tiroler Tourismus forderte. Nicht anfreunden konnte sich Abwerzger übrigens mit den Sicherheitsmaßnahmen im Landtag. Es sei ein „furchtbares Bild“ hinter Plexiglasscheiben auf vermummte Gestalten blicken so müssen, so der FPÖ-Chef.