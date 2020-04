Saison der Amateurkicker offiziell beendet

Wie erwartet! Per einstimmigem Beschluss hat das Präsidium des Österreichischen Fußballbundes, in dem die Steiermark durch Präsident Dr. Wolfgang Bartosch vertreten ist, die Saisonen im Amateurfußball mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Es gibt von der Regionalliga abwärts bis hinunter in die 1. Klassen (wie etwa in der Steiermark) keine Meister, keine Auf- und keine Absteiger. Ein Abbruch der zweithöchsten Ligen (mit Lafnitz, GAK und Kapfenberg) wurde (noch) nicht beschlossen, soll aber nur mehr Formsache sein.