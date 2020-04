„Zuwanderung stoppen, außer im Gesundheitsbereich“

Die FPÖ hat zuletzt heftige Kritik am Vorgehen der Bundesregierung in der Corona-Krise geübt und spricht im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus in Tirol von einer „Vertuschungsaktion“, wie auch Bundesparteiobmann Norbert Hofer im Interview mit Gerhard Koller erklärt. Neben Missständen im Umgang mit den Schulen ortet er eine „Ungleichbehandlung“ bei den Öffnungen der Geschäfte. Außerdem warnt der FPÖ-Chef gerade in Zeiten von steigender Arbeitslosigkeit im Land vor einer weiteren Aufnahme von Menschen aus Drittstaaten: „Wir müssen die Zuwanderung aussetzen, ausgenommen sind hier Gesundheitsberufe, wo wir diese Menschen immer noch dringend benötigen.“