Sportplätze öffnen und Bundesliga darf trainieren

Formel-1-Geisterrennen in Spielberg vorstellbar

In puncto Veranstaltungen mit Publikum wollte Kogler „gar keine großen Hoffnungen wecken“. Es werde in den nächsten Monaten „mit der Zusammenkunft von Menschen auf engem Raum“ schwierig werden - „aber auch da gibt es Überlegungen, wie wir das handeln könnten“. Vorstellen könne er sich etwa ein Formel-1-Geisterrennen im Juli in Spielberg. Er sei dazu ständig in Kontakt mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko. Problematisch könnten da die entsprechenden Ein- und Ausreisebestimmungen werden.