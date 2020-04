„Sissi“ könnte schon im Mai in See stechen

Durchhalten

Bis die Ersten mit Sissi in See stechen können, heißt’s aber noch durchhalten. Schreckeneder bringt die Situation in Seemannssprache auf den Punkt: „Wir befinden uns in einer ungewissen Zeit, die uns alle sehr fordert. Wir sind angehalten, unsere Segel vorübergehend auf Halbmast zu setzen, ,im Hafen zu bleiben‘, und dennoch aktiv weiterzumachen und hoffnungsvoll auf eine ruhigere Zeit zu blicken.“

Wie sie ihre Arbeit anlegt? „Wir planen jede Woche neu“, so Schreckeneder.