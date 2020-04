E-Learning: „Krone“ hilft mit Tipps und Übungen

Doch wie bereiten sich die Schulen unter diesen Umständen auf die Matura vor? Direktor Dr. Edwin Scheiber vom Wiedner Gymnasium in Wien ist sehr froh, dass die Leistungen des gesamten Schuljahres in die Benotung einfließen: „Wenn die Jahresleistung der Schülerinnen und Schüler mit 50 Prozent bewertet wird, dann gehe ich davon aus, dass mündliche Kompensationsprüfungen nur in Ausnahmefällen notwendig sein werden. Ich bin auch dafür, dass die Kandidaten in der Vorbereitungszeit im Mai nur in den drei Maturagegenständen unterrichtet werden. In den anderen Fächern sollten nur mehr jene Prüfungen durchgeführt werden, die für einen positiven Jahresabschluss notwendig sind.“